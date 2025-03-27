Трамп разочарован утечкой данных о военной операции США в Йемене

Президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил разочарование утечкой данных в мессенджере Signal относительно ударов США по Йемену в рамках операции против хуситов.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Трамп в частном порядке выразил разочарование по поводу инцидента, говорят люди, знакомые с его образом мыслей, но он принял стратегическое решение скрыть свое раздражение и не уступать ни слова публично», — говорится в сообщении издания.

Трамп взял на вооружение стратегию «напасть на авторитет» журнала The Atlantic и его главного редактора Джеффри Голдберга.

Источник: Gazeta.Ru