Трамп разочарован утечкой данных о военной операции США в Йемене
Президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил разочарование утечкой данных в мессенджере Signal относительно ударов США по Йемену в рамках операции против хуситов.
Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Трамп в частном порядке выразил разочарование по поводу инцидента, говорят люди, знакомые с его образом мыслей, но он принял стратегическое решение скрыть свое раздражение и не уступать ни слова публично», — говорится в сообщении издания.
Трамп взял на вооружение стратегию «напасть на авторитет» журнала The Atlantic и его главного редактора Джеффри Голдберга.
Источник: Gazeta.Ru
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