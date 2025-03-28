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По инициативе посольства Азербайджана в Сирии в Дамаске организован ифтар для детей-сирот - ФОТО

First News Media15:45 - Сегодня
По инициативе посольства Азербайджана в Сирии в Дамаске организован ифтар для детей-сирот - ФОТО

По инициативе посольства Азербайджана в Сирийской Арабской Республике при поддержке Азербайджанского агентства помощи международному развитию (ААПМР) и организации сирийского «Женского благотворительного общества» с 25 по 27 марта дважды в городе Дамаск и в сильно разрушенном дамаском поселке Спена были организованы ифтары для 1000 детей-сирот.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в посольстве Азербайджана в Сирии.

Отмечается, что председатель правления "Женского благотворительного общества" Маха Дияб, выступившая во время этой благотворительной акции с участием представителей Сирийского информационного агентства Sana, газеты "Вэтэн”, Сирийского телевидения, братских TRT и агентства Aнадолу Турции, а также лишенная родительской опеки Хиба Рамазан поблагодарили Азербайджанское государство за эту благородную инициативу в священный месяц Рамазан.

В ходе ифтара, проведенных в течение трех дней, были организованы различные развлекательные программы для детей-сирот, которые подарили им незабываемые моменты и атмосферу настоящего праздника.

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