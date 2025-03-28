В Агдам возвращается жизнь - в село Сарыджалы на первом этапе переселятся 203 семьи - ФОТО

Карабах, почти тридцать лет подвергавшийся армянскому вандализму и превратившийся в руины, вступил в новый период.

Как и другие территории, освобожденные в результате славной Победы Азербайджанской армии над врагом под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, в Агдамский район возвращается жизнь. В районном центре и селах проводятся широкомасштабные строительно-созидательные работы, реализуются инфраструктурные проекты.

Одним из населенных пунктов, строительство которого ведется в Агдамском районе, является село Сарыджалы.

Как сообщила региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби, 4 октября 2022 года Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Сарыджалы, расположенного в 6 километрах от центра города Агдам. Село Сарыджалы спланировано на 1873 человека (425 семей). Общая проектируемая территория превышает 123 гектара. Всего в селе планируется построить в два этапа 425 частных домов.

На первом этапе сюда планируется переселить 895 человек (203 семьи). Уже построено 203 частных дома. 63 дома являются двух-, 91 - трех-, 45 - четырех- и 4 - пятикомнатными. С учетом численности населения, которое будет размещено здесь в будущем, под первый этап строительства села выделен земельный участок площадью 54 гектара.

В селе созданы все условия для обеспечения занятости населения,

построены различные предприятия образовательного, экономического, социального и бытового назначения, в том числе клубно-общественный центр, многофункциональное административное здание, рыночный комплекс, объекты торговли и бытового обслуживания, полная средняя школа, детский сад-ясли. Солнечные панели установлены на крышах всех построенных в селе Сарыджалы нежилых зданий, в том числе административного здания. С помощью этих панелей будут обеспечены электрические потребности зданий.

Здесь нашли свое решение и социальные вопросы. В селе проложены дороги, электричество, связь, водопровод, обеспечено газоснабжение.

Отметим, что 27 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Сарыджалы Агдамского района.

Село было оккупировано вооруженными силами Армении во время Первой Карабахской войны 23 июля 1993 года. Наряду с домами, здесь также были варварски уничтожены школа, детский сад, медицинские учреждения, объекты торговли и общественного питания. После славной Победы нашей Армии в Отечественной войне, согласно трехстороннему Заявлению, Агдамский район 20 ноября был возвращен Азербайджану. До оккупации в селе проживало 239 семей, всего 1024 человека.