Орбан: Брюссель готовится к войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что лидеры Евросоюза готовятся к военному конфликту с Россией, но для этого нет никаких оснований.

Выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, глава правительства заверил, что в любом случае Венгрия участвовать в такой войне не будет.

«Я вижу, что Брюссель готовится к войне», — сказал Орбан.

И в такой ситуации «больше всего пугает то, что происходит в головах этих людей», подчеркнул премьер, комментируя призывы руководства ЕС к населению европейских стран готовить запасы воды, продовольствия и медикаментов, чтобы продержаться 72 часа в случае конфликта с Россией.

Он считает такие настроения одновременно тревожными и смешными, поскольку, с одной стороны, они свидетельствуют о подготовке самого Брюсселя к войне, а с другой — не имеют под собой никаких оснований.

В Европе по-прежнему строят предположения, что украинский конфликт может распространиться на территорию всего континента, но «это не соответствует действительности», отметил Орбан.

По его мнению, подобные домыслы возникают лишь потому, что «Брюссель хочет продолжать войну» и по-прежнему оказывает военную помощь Украине.

«Венгрия осталась вне войны. Мы на стороне мира. Мы не поставляем оружие и не направляем солдат. Однако в ЕС есть страны, которые при поддержке Брюсселя хотят еще больше втянуться в эту войну, и я вижу, что сейчас идет политическая подготовка», — отметил глава правительства.

По его мнению, в связи с этим как раз и звучат призывы готовить запасы воды, продовольствия, медикаментов и всего необходимого, чтобы продержаться 72 часа в случае конфликта с Россией.

«Я хотел бы сказать венгерским семьям, что им не надо делать ничего экстраординарного. Никакой угрозы войны нет. Венгрия ни с кем воевать не будет. Мы останемся на стороне мира и будем в безопасности. Если Европа вступит в войну, то мы, конечно, этого делать не будем», — заверил Орбан.