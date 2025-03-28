Учащиеся села Сарыджалы продолжат образование на родной земле - ФОТО

Соответствующими распоряжениями и поручениями Президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях проводится важная и последовательная работа по восстановлению образовательной инфраструктуры.

Это нашло отражение и в "I Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики". Строительство новых школьных зданий наглядно демонстрирует, насколько чутко Азербайджанское государство подходит к вопросу воспитания грамотных и образованных учащихся, переезжающих на освобожденные от оккупации территории.

Одним из учебных заведений, построенных на освобожденных от оккупации территориях, является полная средняя школа села Сарыджалы Агдамского района, открытие которой состоялось 27 марта с участием Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Как сообщила АЗЕРТАДЖ пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби, здание школы на 360 ученических мест состоит из 3 блоков - 2 надземных этажей и подвала. В школе с 14 классными комнатами созданы необходимые условия для эффективного осуществления образовательного процесса, они оснащены необходимыми учебными пособиями. Здесь созданы лаборатории, кабинеты технологии, биологии, информатики, дошкольной и допризывной подготовки, библиотека, актовый и спортивный залы, столовая и другие помещения.

На территории школы построена спортивная площадка. Ею смогут пользоваться не только ученики, но и сельские жители во внеурочное время. На территории созданы зоны для игр и отдыха, заложены зеленые насаждения.