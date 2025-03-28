Азербайджан будет представлен на глобальной встрече министров климата в Копенгагене - ФОТО

В Копенгагене 7-8 мая этого года пройдет встреча по климату, которая соберет лидеров и министров со всего мира для определения курса переговоров на COP30 в Бразилии.

Как говорится в сообщении Министерства энергетики, коммунальных услуг и климата Дании, Министерская встреча соберет около 40 лидеров и министров для обсуждения ключевых вопросов, связанных с реализацией итогов COP29, и участия в критических обсуждениях ключевых ожиданий от COP30 в Белене.

Это решающий момент для активизации усилий по повышению амбиций и ускорению реализации климатических действий, в том числе посредством национальных климатических планов. Министр энергетики, коммунальных услуг и климата Дании Ларс Огард будет председательствовать на встрече вместе с назначенным президентом COP30, послом Андре Корреа ду Лаго из Бразилии и передающим свой пост главой COP29 Мухтаром Бабаевым из Азербайджана.

"Копенгагенская конференция министров климата станет чрезвычайно актуальным форумом для продвижения климатической повестки дня и подтверждения важности диалога и сотрудничества в борьбе с изменением климата. Это чувство партнерства будет иметь решающее значение для достижения успешных результатов на COP30. Как я заявил в своем первом письме международному сообществу, мы должны объединиться в «мутирао» (совместные усилия), чтобы изучить все возможные пути для преодоления многих проблем, с которыми нам придется столкнуться",- говорит в своем заявлении Андре Корреа ду Лаго из Бразилии .

"Многосторонняя климатическая система уже принесла конкретные выгоды и нам необходимо продолжать тот дух мужества и солидарности, который мы продемонстрировали на COP29 в Баку. Чтобы сохранить этот процесс, каждая страна теперь должна встать и убедиться, что мы выполняем наши прошлые обещания и двигаемся к их реализации. В Копенгагене мы должны послать четкий сигнал о нашей твердой приверженности продолжению амбициозных действий по борьбе с изменением климата", - заявил в свою очередь, президент COP29 Мухтар Бабаев.

"Глобальные климатические действия и единство сейчас важны, как никогда. Поскольку некоторые страны, к сожалению, отступают, мы должны оставаться стойкими и двигаться вперед, чтобы обеспечить устойчивое будущее. Вот почему я горжусь тем, что мы снова объединяем ключевых глобальных игроков в Копенгагене для продвижения климатической повестки дня", - сказал министр энергетики, коммунальных услуг и климата Дании Ларс Агаард.

Отметим, что четвертый год подряд Дания принимает Копенгагенскую министерскую конференцию по климату вместе с новым и уходящим председателями Конференции сторон (КС).

Напомним, что Копенгагенская министерская конференция по климату была впервые проведена в 2022 году с целью ускорить глобальные действия по борьбе с изменением климата и проложить путь к амбициозным результатам на ежегодных климатических саммитах ООН (COP). Данная встреча министров по климату организуется в сотрудничестве с новым и уходящим председателями КС.

Источник: Trend