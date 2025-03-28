Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа может стать посредником в переговорах между Новой Каледонией и Францией

Политические и незаконные аресты происходят не только в Новой Каледонии, но и на других приморских территориях. Мы, как Бакинская инициативная группа (БИГ), оказываем поддержку политзаключенным.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом cказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов на пресс-конференции, организованной БИГ в преддверии международной конференции "Колониализм: уничтожение национально-религиозной идентичности”.

"Факты о колониализме в Новой Каледонии не были известны мировой общественности в последние два года. С 80-х годов ведутся переговоры с правительством Франции. Как БИГ, мы можем выступать посредниками в переговорах между Францией и Новой Каледонией. Думаю, что незаконные аресты, нарушения прав человека, связанные с этими территориями, должны быть предотвращены. Мы, как международная неправительственная организация, можем быть посредником в этих переговорах”, - отметил он.