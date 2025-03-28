Президент Венесуэлы назвал госсекретаря США «идиотом»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на угрозы госсекретаря США Марко Рубио в связи с территориальным конфликтом с Гайаной.

Об этом сообщает VTV.

Мадуро отметил, что Венесуэла стремится к демократии. По его мнению, Рубио является «идиотом», а Каракас не планирует обращать внимания на угрозы госсекретаря США.

Президент Венесуэлы подчеркнул, что стране «не угрожают, ведь она является родиной освободителей и родиной Симона Боливара».

Таким образом Мадуро прокомментировал предупреждение Рубио о том, что возможные силовые действия Венесуэлы против Гайаны «стали бы очень большой ошибкой».

Источник: Gazeta.Ru