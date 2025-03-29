Владельцу строительной компании Melissa Group грозит до 7 лет лишения свободы

Владельцу строительной компании Melissa Group Галибу Мамедову, арестованному по факту проведения незаконных работ по сносу жилого дома, предъявлено обвинение.

Как сообщает Report, он обвиняется по статье 186.2.2 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшее тяжкие последствия.

В случае подтверждения обвинения ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Хатаинский районный суд отклонил ходатайство защитников о домашнем аресте и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц.

По данному уголовному делу также привлечен к ответственности исполнитель работ и водитель экскаватора Эйнуллаев Гала Сеймур оглу. Ему предъявлены аналогичные обвинения, и в ближайшее время суд рассмотрит представление об избрании меры пресечения в виде ареста.