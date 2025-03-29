Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом

29 марта состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева и наш народ со священным праздником Рамазан, пожелал нашей стране процветания и достатка.

Глава нашего государства поблагодарил за оказанное внимание и поздравления, в свою очередь поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана, братский народ Турции с праздником и передал свои наилучшие пожелания.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность Президенту Азербайджана за поздравления.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о перспективах азербайджано-турецких связей, основанных на братских и союзнических отношениях, и выразили надежду на новую встречу в скором времени.