Украина пытается игнорировать реалии на поле боя в конфликте с Россией, а реалии таковы, что линия фронта сдвигается на запад, а не на восток.

Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя российско-американские переговоры по украинскому урегулированию.

Он отметил, что Киев и Брюссель по-прежнему настроены на продолжение военных действий, не хотят делать никаких выводов из опыта, накопленного за последние три года. "А опыт заключается в том, что линия фронта перемещается на запад, а не на восток", - сказал глава МИД в интервью каналу YouTube-каналу Ultrahang.

Сийярто подчеркнул, что в течение трех лет ситуация на поле боя "в гораздо большей степени складывалась в пользу России, несмотря на сотни миллиардов евро и огромные поставки оружия на Украину" со стороны западных стран. Тем не менее лидеры ЕС по-прежнему "настраивают Украину на победу" над Россией, хотя по отношению к мощной державе, обладающей ядерным оружием, это недостижимо, отметил министр.

Он напомнил, что Владимир Зеленский был поставлен перед фактами на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, окончившейся для Украины полным дипломатическим провалом. По словам Сийярто, Зеленский "столкнулся там с реальностью, как с курьерским поездом, потому что Вашингтон и Овальный кабинет - это не Брюссель и не Европарламент".

Глава МИД считает, что "реальность будет иметь значение" на переговорах по украинскому урегулированию. "Если кто-то хочет добиться своих условий или навязать свою точку зрения", то это может быть сделано именно с учетом реальности, пояснил Сийярто.