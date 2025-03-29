Зеленский: Украина получит от Запада лицензии на производство средств ПВО

Владимир Зеленский заявил, что договорился с западными партнерами о получении лицензий на производство систем ПВО.

Как ранее писал журнал Forbes, Вооруженные силы Украины вместе с союзниками начали искать способы замены вооружений ПВО американского производства на фоне скандальной встречи президента США Дональда Трампа с Зеленским в Белом доме.

"Мы договорились о лицензиях на производство ПВО. Будем работать над лицензиями на производство некоторых видов артиллерии", - сказал Зеленский на брифинге. Он говорил о состоявшихся в 27 марта переговорах в Париже.

28 марта Зеленский провел ставку, в ходе которой обсуждался вопрос ракетной программы, а именно максимального ускорения производства.

"Мы работаем над тем, чтобы на Украине были построены свои производства зенитных ракетных комплексов, всех необходимых систем противовоздушной обороны. На днях, во время встреч в Европе, и раньше, на переговорах с другими партнерами, мы говорили о локализации производств на Украине. Локализации некоторых систем ПВО, локализации ракет к ним. Обязательно нужно прийти к этому", - сказал Зеленский.

Источник: ТАСС