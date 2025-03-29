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Администрация Трампа требует контроля над экономикой Украины

First News Media08:45 - Сегодня
Администрация Трампа требует контроля над экономикой Украины

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на подписании Украиной соглашения, предоставляющего Вашингтону контроль над ключевыми экономическими проектами.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на проект документа, направленного в Киев.

США, в частности, стремятся получить право первой очереди на участие в инфраструктурных проектах и программах Украины по добыче полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы и строительство портов. Фонд, управляемый преимущественно американскими представителями, будет направлять прибыль на погашение расходов на военную помощь, предоставленную Вашингтоном Киеву.

Украинские власти, указывает издание, опасаются, что условия договора ограничат их возможности привлекать других инвесторов и восстанавливать инфраструктуру. Аналитики отмечают, что новые требования США могут усугубить напряженность в отношениях, особенно после недавнего конфликта между Трампом и Владимиром Зеленским.

Если соглашение удастся подписать, Украина должна будет в течение 45 дней представить список проектов для рассмотрения фондом.

Источник: ТАСС

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