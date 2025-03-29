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В Армении обвиняют двух депутатов в коррупции и отмывании денег

First News Media09:45 - Сегодня
В Армении обвиняют двух депутатов в коррупции и отмывании денег

Депутату парламента Армении Овику Агазаряну предъявлено обвинение в коррупции.

Об этом сообщает Общественное телевидение Армении со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Ходатайство на согласие о начале уголовного преследования против Агазаряна представила в парламенте генеральный прокурор республики Анна Вардапетян. За проголосовали 65 депутатов, против – двое.

Генпрокуратура возбудила дело по двум эпизодам. По первому, Агазарян якобы обещал другому лицу организовать экспорт по поддельным документам сельскохозяйственных животных. Экспорт должен был быть осуществлен путем подкупа должностных лиц Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Республики Армения. За организацию экспорта якобы 150-200 голов скота Агазарян намеревался взять с бизнесменов $200 -300 тыс. По второму - Агазарян требовал от гражданина Арама Мкртчяна взятку в размере $23 тыс и 300 тысяч драмов для организации сноса аварийного здания начальной школы № 136 в Ачапняке и организацию передачи территории под строительство жилого дома.

Напомним, в конце октября между Агазаряном и главой Следственного комитета Аргишти Кярамяном произошел конфликт, который едва не перерос в драку. Вскоре после этого Кярамян, как и несколько других высокопоставленных чиновников, был отправлен в отставку. Сложил свои полномочия и депутат Нарек Зейналян, участвовавший в инциденте. Агазарян отказался уходить и складывать мандат, хотя этого потребовал сам премьер Никол Пашинян. После выхода из «Гражданского договора» он стал независимым депутатом.

Обвинение предъявлено еще одному депутату - Тарону Маркаряну. В качестве меры пресечения для него избрана подписка о невыезде.

Маркаряну выдвинуто обвинение по разным статьям, связанным с отмыванием денег, превышением должностных полномочий, присвоением земельных участков (несколько лет Маркарян был мэром Еревана — ред.).
Накануне парламент проголосовал за лишение его депутатской неприкосновенности (67 голосами за при 2 против). Маркарян входит в состав оппозиционной фракции парламента «Честь имею».

Источник: Sputnik Армения

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