ХАМАС освободит нескольких заложников для прекращения огня в Ид аль-Фитр

Палестинское радикальное движение ХАМАС может освободить нескольких заложников для прекращения огня в секторе Газа на время праздника Ид аль-Фитр.

Об этом сообщила израильская телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Они сообщили, что движение ХАМАС готово освободить нескольких заложников, в том числе израильского солдата, имеющего также американское гражданство Идана Александера, в обмен на прекращение огня во время праздника Ид аль-Фитр, отмечает Kan. Прекращение огня на несколько дней необходимо радикалам, чтобы подавить протесты, которые палестинцы устроили на этой неделе против правления ХАМАС в секторе Газа, полагают источники.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

По окончании поста во время Рамадана мусульмане отмечают праздник разговения, в арабских странах - Ид аль-Фитр. Является вторым по значимости после праздника жертвоприношения (Курбан-байрам - араб. Ид аль-Адха).

Источник: ТАСС