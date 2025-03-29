ХАМАС согласился на предложение посредников по прекращению огня в Газе
Палестинское радикальное движение ХАМАС согласилось с условиями предложения о прекращении огня в секторе Газа, полученного два дня назад от Египта и Катара.
Об этом заявил член политбюро, лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя.
"Мы согласились с предложением, которое получили два дня назад от посредников в Египте и Катаре, и надеемся, что оккупация не будет создавать препятствия", - приводит слова аль-Хайи телеканал Al Jazeera.
Источник: ТАСС
196