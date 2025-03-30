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Иран отверг прямые переговоры с США в ответном письме Трампу - Пезешкиан

First News Media16:25 - Сегодня
Иран отверг прямые переговоры с США в ответном письме Трампу - Пезешкиан

Власти Ирана в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказали в прямых переговорах, но заявили, что по-прежнему сохраняется возможность продолжать диалог через посредников.

Об этом сообщил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Несмотря на то что в прямых переговорах между двумя сторонами в этом ответе было отказано, было указано, что путь непрямых остается открытым", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба. В письме было подчеркнуто, что Иран никогда не уклонялся от переговоров, только невыполненные обещания привели к проблемам в этом вопросе, которые должны быть решены для восстановления доверия между странами, при этом судьбу переговоров "определит поведение американцев".

27 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран направил официальный ответ на письмо Трампа в адрес верховного лидера исламской республики Али Хаменеи, воспользовавшись посредническими услугами Омана. По словам министра, ответ содержит в себе два документа. В первом излагаются взгляды Тегерана на текущую ситуацию в мире, а во втором полностью прокомментированы тезисы, содержавшиеся в письме Трампа.

Источник: ТАСС

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