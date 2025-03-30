В Азербайджанской Армии отмечен праздник Рамазан - ФОТО

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в видах войск Азербайджанской Армии, в Отдельной общевойсковой армии, воинских объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях состоялся цикл мероприятий по случаю праздника Рамазан.

На праздничных мероприятиях минутой молчания была почтена светлая память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, в сопровождении военных оркестров был исполнен Государственный гимн.

Выступившие на мероприятиях передали личному составу поздравления министра обороны Азербайджанской Республики по случаю праздника Рамазан. В ходе выступлений было отмечено, что даже в самые трудные периоды истории азербайджанский народ сохранил свои исторические корни, национально-культурные ценности, обычаи и традиции, подчеркивалось, что праздник Рамазан, являющийся символом духовного единства, солидарности и равенства мусульман всего мира, торжественно отмечается на всей суверенной территории нашей страны.

Концертные программы, представленные в рамках праздничных мероприятий, были встречены личным составом с большим интересом. Была награждена группа военнослужащих, отличившихся на военной службе.

В рамках мероприятий личный состав посетил могилы шехидов, военнослужащие навестили семьи шехидов и раненых, поинтересовались их нуждами и преподнесли им подарки на праздник.