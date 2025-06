Хикмет Гаджиев поделился публикацией о поездке в Карабах с иностранными дипломатами - ФОТО

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом Администрации главы государства по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев рассказал об итогах поездки в Карабах с иностранными дипломатами.

Соответствующей публикацией он поделился на своей странице в соцсети X.

«Наша поездка с дипломатическим корпусом по маршруту Лачын - Шуша - Агдам завершилась совместным фото перед железнодорожным вокзалом Агдама перед посадкой на поезд Агдам - Баку», - отметил он в публикации.

Our trip with the diplomatic corps to Lachin-Shusha-Agdam comes to an end with the family photo in front of Agdam railway station before to embark on a Agdam-Baku train. pic.twitter.com/05VEVMy1vv — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 21, 2025