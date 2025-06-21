 Обнародованы время и повестка дня очередного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Обнародованы время и повестка дня очередного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

First News Media20:05 - Сегодня
Обнародованы время и повестка дня очередного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

Очередное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса состоится 24 июня.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в повестку заседания включено 12 вопросов.

1. Законопроект Азербайджанской Республики «О теплоснабжении» (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об исполнительных чиновниках», «Об исполнении» и «О прохождении службы в органах юстиции» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики», законы Азербайджанской Республики «О статусе муниципалитетов», «Об основах финансов муниципалитетов», «Об управлении муниципальными землями», «О местных (муниципальных) налогах и платежах» и «Об утверждении Положения об органе муниципальной налоговой службы» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой»;

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об образовании» и «О дошкольном образовании» (первое чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, законы «Об управлении муниципальными землями», «Об утверждении Положения о правилах подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных земель» и «О государственном реестре недвижимого имущества» (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» и «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О бюджетной системе» (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном долге» (первое чтение).

Поделиться:
194

Актуально

Спорт

Ирина Алексеева vs Клаудия Сигула: Кто победил на турнире UFC в Баку? - ФОТО - ...

Политика

На 51-й сессии ОИС обсуждались вызовы, угрожающие процессу нормализации отношений ...

Политика

Раскрыты новые факты относительно незаконного заселения Арменией ранее ...

Общество

PASHA Property Management: Место, куда возвращаются с радостью - ФОТО

Политика

На 51-й сессии ОИС обсуждались вызовы, угрожающие процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - ФОТО

Раскрыты новые факты относительно незаконного заселения Арменией ранее оккупированных территорий Азербайджана - ФОТО

Хикмет Гаджиев поделился публикацией о поездке в Карабах с иностранными дипломатами - ФОТО

Обнародованы время и повестка дня очередного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Айхан Гаджизаде: Из Ирана эвакуирован 41 гражданин Азербайджана

США призывает своих граждан покинуть Иран через границу с Азербайджаном

МИД Турции: Наше единство с Азербайджаном навеки

Хикмет Гаджиев поделился публикацией о визите дипломатов в Лачин - ВИДЕО

Последние новости

На 51-й сессии ОИС обсуждались вызовы, угрожающие процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - ФОТО

Сегодня, 22:05

Ирина Алексеева vs Клаудия Сигула: Кто победил на турнире UFC в Баку? - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:55

Раскрыты новые факты относительно незаконного заселения Арменией ранее оккупированных территорий Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 21:45

Президент Грузии помиловал 37 человек

Сегодня, 21:25

СМИ: Трамп и Эрдоган пытались на прошлой неделе организовать встречу между США и Ираном в Стамбуле

Сегодня, 21:00

Президент Ирана заявил о готовности к диалогу по атому

Сегодня, 20:35

Задержанный СГБ бывший глава ИВ Гахского района арестован

Сегодня, 20:20

Хикмет Гаджиев поделился публикацией о поездке в Карабах с иностранными дипломатами - ФОТО

Сегодня, 20:10

Обнародованы время и повестка дня очередного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

Сегодня, 20:05

Иностранные дипломаты ознакомились со строительными работами в Агдаме - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:55

Министр иностранных дел Азербайджана встретился в Стамбуле с малазийским коллегой - ФОТО

Сегодня, 19:30

На юге Бразилии упал воздушный шар

Сегодня, 19:10

Иран продлил отмену всех авиарейсов до 22 июня

Сегодня, 18:50

Посол Молдовы: Карабах стал символом единства и процветания для азербайджанского народа

Сегодня, 18:40

Азербайджане выплачены пенсии за июнь

Сегодня, 18:30

Обращение Президента Ильхама Алиева к участникам конференции по борьбе с исламофобией распространено в качестве документа ООН

Сегодня, 18:20

Сергей Тихановский вышел на свободу

Сегодня, 18:10

В Баку временно изменяется схема движения 3 автобусных маршрутов

Сегодня, 18:00

История с «похищенной» 16-летней Назрин: «Я люблю его, и мы хотим создать семью» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:55

Baku ID 2025 завершен: Баку стал региональным инновационным центром за два дня - ФОТО

Сегодня, 17:35
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00