Япония предложила США совместное производство ракет SM-6

Япония предложила США рассмотреть вопрос о возможности совместного производства зенитных управляемых ракет SM-6.

Об этом на пресс-конференции по итогам прошедших в Токио переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом заявил министр обороны Японии Гэн Накатани.

"Мы договорились активизировать консультации по вопросу о возможности совместного производства ракет класса "воздух - воздух" AMRAAM. Я также предложил рассмотреть вопрос о возможности совместного производства ракет SM-6", - сообщил Накатани. Он выразил уверенность в том, что сотрудничество между оборонными секторами двух стран, особенно в вопросе производства ракет, является крайне важным.

Это были первые очные переговоры глав оборонных ведомств двух стран с момента назначения Хегсета на должность главы Пентагона. В субботу оба министра, а также глава японского правительства Сигэру Исиба, приняли участие в совместной мемориальной церемонии на острове Иводзима в Тихом океане, где произошло одно из самых крупных сражений японских и американских войск в ходе Второй мировой войны.