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Временный поверенный в делах США поздравил азербайджанский народ

First News Media10:30 - Сегодня
Временный поверенный в делах США поздравил азербайджанский народ

Временный поверенный в делах США в Азербайджане Хьюго Гевара поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена в аккаунте посольства в соцсети X.

"От имени Соединенных Штатов Америки искренне поздравляю азербайджанский народ с праздником Рамазан. В конце этого благословенного месяца желаю вам и вашим близким мира, радости и процветания. Поздравляю с праздником Рамазан!", - отмечается в публикации.

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