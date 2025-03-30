Временный поверенный в делах США поздравил азербайджанский народ

Временный поверенный в делах США в Азербайджане Хьюго Гевара поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена в аккаунте посольства в соцсети X.

"От имени Соединенных Штатов Америки искренне поздравляю азербайджанский народ с праздником Рамазан. В конце этого благословенного месяца желаю вам и вашим близким мира, радости и процветания. Поздравляю с праздником Рамазан!", - отмечается в публикации.