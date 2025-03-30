Президент Турции: Мы осознаем, что некоторые заинтересованы в дестабилизации на наших южных границах

Турция осознает, что есть лица, заинтересованные в дестабилизации ситуации на южных границах.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе поздравительной речи по случаю праздника Рамазан.

Он отметил, что Турция внимательно следит за происходящим в Сирии: "Мы принимаем необходимые меры. Мы знаем, кто заинтересован в разрушении территориальной целостности и национального единства Сирии. Мы не позволим этому случиться".