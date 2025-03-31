Пашинян и Штайнмайер обсудили мирный процесс между Баку и Иреваном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече в Иреване 31 марта обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы армянского правительства.

"Стороны затронули согласование проекта "Договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой". Премьер Армении и президент Германии подчеркнули важность подписания договора на благо обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе", - заявили в пресс-службе.