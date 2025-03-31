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Фицо рассказал, как глава ЕК назвала его «идиотом» за общение с Трампом

First News Media20:50 - Сегодня
Фицо рассказал, как глава ЕК назвала его «идиотом» за общение с Трампом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его «отругала» глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен за общение с президентом США Дональдом Трампом, его слова приводит телеканал TA3.

Глава правительства сообщил, что поговорил по телефону с фон дер Ляйен, они обсуждали тарифы, которые Трамп планирует ввести в отношении Европы.

«Урсула ужасно меня ругала. Вот, Роберт, чего ты добился, с какой стати ты вел переговоры с этим Трампом», — рассказал Фицо. По его словам, глава ЕК «полчаса» его ругала и назвала «полным идиотом».

Однако позднее Фицо в своем Facebook заявил, что пошутил. «Боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция эту шутку не поняли», — написал он, и выразил надежду, что Урсула фон дер Ляйен юмор оценила.

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