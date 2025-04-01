Израиль требует освободить 11 живых заложников в обмен на 40-дневное перемирие

Израильская сторона настаивает на освобождении 11 заложников в обмен на установление режима прекращения огня в секторе Газа на 40 дней.

Об этом сообщила газета The Jerusalem Post (JPost).

По сведениям его источника в структурах безопасности, речь идет об израильском солдате Идане Александере, имеющем также американское гражданство, и еще 10 живых заложниках.

Помимо этого, израильская сторона требует, чтобы радикальное палестинское движение ХАМАС предоставило полные данные о состоянии остающихся в Газе похищенных, отмечает источник JPost.

Во время предыдущего перемирия ХАМАС передал лишь "общую информацию" о 33 заложниках.