Песков: Россия открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает

Российская сторона никогда не хотела портить отношения с другими государствами, то же относится к Финляндии.

Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия выступала и выступает за развитие добрых взаимоотношений. С Финляндией и Швецией у нас не было проблем, было сотрудничество», — заявил он.

По словам Пескова, эти государства самостоятельно приняли решение свести отношения с Россией к нулю. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин говорил, что наша страна всегда открыта к нормальным отношениям с теми, кто этого желает.

Напомним, во вторник Стубб призвал соотечественников морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией.

Источник: Газета.ру