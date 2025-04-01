Обучение этих лиц будет финансироваться за счет государства

Плата за обучение в профессиональных учебных заведениях для граждан, проживающих на освобожденных территориях Азербайджана, будет покрываться из государственного бюджета в течение трех лет.

Как сообщает 1news.az, данное положение содержится в законопроекте о внесении изменений в законы «Об образовании» и «О профессиональном образовании», который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Проект предполагает, что обучение граждан, переселенных на освобожденные территории и поступивших в государственные, муниципальные и частные профессиональные образовательные учреждения, а также тех, кто обучается на платной основе в этих учреждениях, в 2025/2026, 2026/2027 и 2027/2028 учебных годах будет оплачиваться за счет государственного бюджета. Изменения вступят в силу с 15 сентября 2025 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.