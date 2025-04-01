Лидер фракции правой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен сравнила свое отстранение от выборов в президенты с использованием ядерной бомбы.

«Система достала ядерную бомбу. И если они используют против нас такое мощное оружие, то, очевидно, потому что мы собираемся победить на выборах. Вот почему. Мы не хотим, чтобы нами помыкали. И мы не позволим этому случиться, не столько для того, чтобы защитить себя, сколько для того, чтобы защитить французский народ, который имеет право голосовать за того, за кого хочет, и защитить страну, потому что сегодня она стоит на краю пропасти».

Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента 31 марта признали виновными в хищении средств Европейского союза. Согласно информации BFMTV, суд установил, что партия создала схему, с помощью которой на протяжении нескольких лет незаконно использовались средства, выделяемые на оплату работы помощников.

Прокуратура потребовала для Ле Пен лишения права баллотироваться в президенты на пять лет, а также тюремного заключения на два года с возможным смягчением наказания и штрафом в размере €300 тыс.

Обвинения касаются периода с 2004 по 2016 год, когда, по версии следствия, 27 человек, включая Ле Пен, фиктивно нанимали помощников, которые на самом деле работали на партию. В результате было похищено почти €3 млн. В числе помощников Ле Пен были ее собственная сотрудница и телохранитель ее отца Жан-Мари Ле Пена.

Суд приговорил Ле Пен к четырем годам тюремного заключения (два из них — условно) и отстранил ее от участия в президентских выборах на пять лет.