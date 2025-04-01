В Армении произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на севере Армении.

Об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.

Отмечается, что подземный толчок был зарегистрирован 1 апреля в 13:56 на армяно-грузинской границе, в 13 км к юго-востоку от села Бавра (Ширакская область).

Очаг находился на глубине 10 км, сила землетрясения в эпицентре составила 4-5 баллов.

Землетрясение ощущалось в Гюмри, Бавре, Сарагюхе, Тавшуте, Казанчи, Мусаеляне и Амасии (Ширакская область) силой 3 балла, а также в Ташире (Лорийская область) силой 2-3 балла.

Источник: Sputnik Армения