В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО

1 апреля было продолжен судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступление против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открытом судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

На сегодняшнем судебном заседании были заслушаны показания потерпевших в результате преступлений, совершенных преступной группировкой, в которую обвиняемый Рубен Варданян вступил в декабре 2020 года. Эта группировка, созданная для совершения военной агрессии против Азербайджана, под непосредственным руководством и при участии государственных органов, должностных лиц, военных сил и незаконных вооруженных формирований Армении, в ходе войны, проведенной армянским государством против Азербайджана, по поручению, указаниям и инструкциям армянских властей, при материально-технической поддержке, обеспечении личного состава, на основе централизованного руководства и при серьезном контроле, в нарушение внутренних и международных правовых норм, совершила многочисленные преступления на территории Азербайджана.

Перед допросом пострадавших судья Зейнал Агаев разъяснил их права и обязанности в соответствии с законодательством.

Среди пострадавших, давших показания, был начальник отдела материально-технического обеспечения Н-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана, дислоцированной в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе, - Сохбет Шүкюров. Он сообщил, что его место службы находилось далеко от линии соприкосновения с вооруженными силами Армении, но несмотря на это, он получил ранения различной степени тяжести в результате обстрела минометами, организованного вооруженными силами Армении во время их военной провокации.

Другой пострадавший - фельдшер медицинской службы Н-ской части Самир Юсифов, сообщил, что во время попытки выноса тел погибших азербайджанских военнослужащих из зоны обстрела армянскими вооруженными силами во время предотвращения широкомасштабных провокационных действий вооруженных сил Армении в Кяльбаджарском районе, он также был ранен в результате разрыва минометного снаряда.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства дали показания другие пострадавшие: Самир Керимов, Орхан Наджафов, Алияр Мамедов, Али Гаразаде, Гурбан Гурбанов, Гусейнбала Сайыллы, Рахман Гасымов, Ульви Мусаев, Руслан Алиев, Бахтияр Салманов, Ариз Гахраманов, Азер Абдуллаев, Тофиг Абышов, Асиф Микаиллы, Гасым Гарибов, Анар Набиев, Эхтирам Самедов, Рашми Гумбатов, Джейхун Рзагулиев, Юнис Абдиев, Дильгам Сафаров, Ахмед Ахмедзаде и другие. В своих показаниях они отметили, что не были лично знакомы с Рубеном Варданяном, а узнали о нем из СМИ и соцсетей.

Они рассказали о том, что во время своей военной службы в Кяльбаджаре и Агдаме пострадали от огня снайперских винтовок и минометных обстрелов, совершенных вооруженными силами Армении.

Пострадавшие также ответили на вопросы судей и прокуроров, выступающий в качестве государственного обвинителя касательно мест, где проходила военная служба, конкретных территорий, где были совершены военные провокации, степени тяжести полученных травм и их локализации.

Затем были оглашены результаты судебно-медицинской экспертизы пострадавших.

Очередное судебное заседание назначено на 8 апреля.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.