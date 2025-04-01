Пассажиры задержавшегося рейса Баку-Нахчыван вылетели другим самолетом - ОБНОВЛЕНО

Как сообщалось ранее, рейс J2-261 Баку-Нахчыван авиакомпании AZAL, запланированный на сегодняшнее утро, задержался по техническим причинам.

По информации пресс-службы AZAL, пассажиров рейса отправили на другом самолете.

Самолет вылетел из Баку в Нахчыван в 09:15.

09:48

Рейс J2261 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) по маршруту Баку-Нахчыван 1 апреля задерживается по техническим причинам.

Как передает 1news.az, об этом сообщает пресс-служба AZAL.

Отмечается, что из-за возникшей неисправности пассажиры были высажены из самолета и возвращены в зал ожидания.

В ближайшие часы пассажиры задержанного рейса вылетят в Нахчыван на другом самолете.