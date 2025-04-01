В Баку отсутствие знаков на одной из дорог угрожает безопасности водителей - ВИДЕО

Пытаясь избежать заторов на трассе Баку-Сумгайыт водители выбирают альтернативный путь через улицу Рашида Исмайлова в поселке Баладжары, однако отсутствие дорожных знаков на перекрестке создает угрозу аварийных ситуаций.

Как сообщает Xəzər TV, местные жители отмечают, что высокая скорость на этом участке дороги увеличивает риск столкновений с выезжающими из населенного пункта автомобилями, поэтому здесь регулярно происходят аварии, передает 1news.az.

Водители, в свою очередь, утверждают, что на перекрестке никто не уступает дорогу, а резкие маневры стали обычным явлением. Они считают, что установка светофоров, дорожных знаков и ограничение скорости могли бы существенно снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сообщили, что в рамках Государственной программы на 2025-2030 годы предусмотрено создание и внедрение мер по улучшению организации дорожного движения на шоссе Баку-Сумгайыт.

В свою очередь, в Центре интеллектуального управления транспортом заявили, что будет проведен анализ ситуации на данном участке дороги и приняты соответствующие меры.

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