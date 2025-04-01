 В Баку отсутствие знаков на одной из дорог угрожает безопасности водителей - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку отсутствие знаков на одной из дорог угрожает безопасности водителей - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:00 - Сегодня
В Баку отсутствие знаков на одной из дорог угрожает безопасности водителей - ВИДЕО

Пытаясь избежать заторов на трассе Баку-Сумгайыт водители выбирают альтернативный путь через улицу Рашида Исмайлова в поселке Баладжары, однако отсутствие дорожных знаков на перекрестке создает угрозу аварийных ситуаций.

Как сообщает Xəzər TV, местные жители отмечают, что высокая скорость на этом участке дороги увеличивает риск столкновений с выезжающими из населенного пункта автомобилями, поэтому здесь регулярно происходят аварии, передает 1news.az.

Водители, в свою очередь, утверждают, что на перекрестке никто не уступает дорогу, а резкие маневры стали обычным явлением. Они считают, что установка светофоров, дорожных знаков и ограничение скорости могли бы существенно снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сообщили, что в рамках Государственной программы на 2025-2030 годы предусмотрено создание и внедрение мер по улучшению организации дорожного движения на шоссе Баку-Сумгайыт.

В свою очередь, в Центре интеллектуального управления транспортом заявили, что будет проведен анализ ситуации на данном участке дороги и приняты соответствующие меры.

Подробнее — в сюжете:

Поделиться:
98

Актуально

Политика

Администрация Президента Германии извинилась перед азербайджанской стороной

Политика

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу с различных направлений

Общество

В Армении было возбуждено уголовное дело после публикации видео турецким ...

Политика

Община Западного Азербайджана решительно осудила предвзятый фильм Deutsche Welle

Общество

В Баку отсутствие знаков на одной из дорог угрожает безопасности водителей - ВИДЕО

Самолет рейса Баку-Нахчыван задерживается - ПРИЧИНА

В Баку в магазине обнаружено тело мужчины

Пожар в сумгайытской девятиэтажке: эвакуированы жители

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Бакинские таксисты недовольны штрафами: ожидается массовая забастовка - ВИДЕО

Синоптики о завтрашней погоде в Баку: дождь или солнце?

Melissa Group: Дом в Ясамальском районе Баку снесли по ошибке - ВИДЕО

В Гяндже скончалась 20-летняя студентка – ВИДЕО

Последние новости

В творчестве Hiss начался новый этап – ВИДЕО

Сегодня, 10:23

В Баку отсутствие знаков на одной из дорог угрожает безопасности водителей - ВИДЕО

Сегодня, 10:00

Самолет рейса Баку-Нахчыван задерживается - ПРИЧИНА

Сегодня, 09:48

Советник президента Ирана прибыл в Азербайджан

Сегодня, 09:32

Саломе Зурабишвили заявила о создании Платформы противостояния

Сегодня, 09:30

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу с различных направлений

Сегодня, 09:14

Администрация Президента Германии извинилась перед азербайджанской стороной

Сегодня, 09:11

Израиль требует освободить 11 живых заложников в обмен на 40-дневное перемирие

Сегодня, 00:00

Азербайджанский арбитр получил назначения на матчи отборочного цикла ЧЕ

31 / 03 / 2025, 23:30

В Баку в магазине обнаружено тело мужчины

31 / 03 / 2025, 23:00

Арестованы пресс-секретарь и советник Нетаньяху

31 / 03 / 2025, 22:44

Пожар в сумгайытской девятиэтажке: эвакуированы жители

31 / 03 / 2025, 22:30

В Армении было возбуждено уголовное дело после публикации видео турецким блогером - ВИДЕО

31 / 03 / 2025, 22:00

Община Западного Азербайджана решительно осудила предвзятый фильм Deutsche Welle

31 / 03 / 2025, 21:30

Снятый БИГ музыкальный клип вызвал серьезный ажиотаж во Франции

31 / 03 / 2025, 21:20

Фицо рассказал, как глава ЕК назвала его «идиотом» за общение с Трампом

31 / 03 / 2025, 20:50

Посол Германии принес устные извинения

31 / 03 / 2025, 20:20

Нигерийский боксер умер после поединка

31 / 03 / 2025, 20:01

Житель Шамкира скончался от удара молнии

31 / 03 / 2025, 19:40

В отношении субъективных мнений ведущей Нигяр Фархад будут приняты меры в рамках закона

31 / 03 / 2025, 19:20
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25