МЧС: В праздничные дни был зафиксирован 501 выезд на пожары

В дни праздников Новруз и Рамазан был зафиксирован 501 выезд на пожары, а также обнаружены тела 11 человек.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается также, что на горячую линию «112» поступили сообщения о 40 случаях, когда люди оказались в беспомощной ситуации, и двух дорожно-транспортных происшествиях.

Подчеркивается, что силами МЧС были спасены 53 человека, включая 9 несовершеннолетних, эвакуированы 28 человек. В результате чрезвычайных ситуаций 6 человек получили травмы, а тела 11 погибших переданы по назначению.