В Армении возбуждено уголовное дело против бывшего начальника Генштаба армии

В Армении возбуждено новое уголовное дело против бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Мовсеса Акопяна.

Генерал-полковник Мовсес Акопян обвиняется в служебной халатности за то, что 9 лет назад Армения закупила у России непригодную военную технику. Отмечается, что обвинение также предъявлено бывшему начальнику Главного управления ракетных войск и артиллерии армии Армении генерал-майору Армену Арутюняну. Контракт был подписан Акопяном, в результате чего было приобретено оборудование на сумму более 4,3 миллиарда драмов.