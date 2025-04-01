E-Polis упрощает оплату госпошлин - ВИДЕО

E-Polis вводит новшество, благодаря которому оплачивать государственные пошлины стало еще удобнее.

Как сообщает 1news.az, граждане могут осуществлять платежи, относящиеся к Министерству внутренних дел, такие как выдача и замена удостоверения личности, водительского удостоверения, общегражданского паспорта, без ожидания в банковской очереди, просто выбрав необходимую услугу.

Для этого необходимо войти в мобильное приложение, в разделе «Платежи» выбрать метод идентификации по удостоверению личности и произвести оплату за себя или за другое лицо.

«При оплате за другое лицо необходимо ввести данные удостоверения личности этого гражданина и выбрать соответствующий вид услуги для оплаты пошлины за документ. После полного ввода данных карты в случае успешной оплаты на баланс добавляется сумма, которая используется для вашего обращения. При выборе номера документа предоставляется специальный код для новых или заменяемых документов без необходимости оплаты. Вы можете оплатить государственную пошлину онлайн, добавив этот код в раздел «Номер документа». Компании могут воспользоваться услугой, введя номера VÖEN», - говорится в сообщении МВД АР.