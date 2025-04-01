Почему водителям приходят штрафы за чужие нарушения? - ВИДЕО

Штраф за административное нарушение, совершенное одним водителем, может быть ошибочно направлен владельцу другого транспортного средства, если их государственные номера схожи.

В последние годы такое происходит все чаще. И тут возникает резонный вопрос: «Почему специальные технические средства не могут различить такие номера?»

Как говорится в репортаже Xəzər TV, системы распознавания иногда ошибаются, принимая, например, букву «P» за «B», «C» за «O», «O» за «Q», а также путая цифры, к примеру, «3» с «8» или «6» с «0», в результате штрафы направляются не тем людям. Кроме того, в зависимости от типа нарушения может ошибочно быть начислен штрафной балл.

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Эльбрус Ибрагимов пояснил, что технические сбои в работе радарных систем случаются, но они оперативно устраняются.

Если водитель сталкивается с подобной ситуацией, ему необходимо обратиться на горячую линию «902» Главного управления государственной дорожной полиции, указав номер и марку своего автомобиля. И если после проверки устанавливается, что нарушение совершил другой водитель, то и штраф, и баллы перенаправляются реальному нарушителю.

Дорожная полиция также рекомендует водителям поддерживать номерные знаки в чистоте и при обнаружении повреждений цифр или букв немедленно устранять недостатки, чтобы избежать подобных ошибок.

Подробнее – в репортаже Xəzər Xəbər: