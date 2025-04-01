В Исмаиллы произошло тяжелое ДТП: Есть погибший и пострадавшие

В Исмаиллинском районе республики произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, водитель ВАЗ-2107 потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в расположенный на обочине дороги объект.

В результате аварии пострадали водитель Ясин Рагимов (1983 года рождения) и двое пассажиров — 32-летний Мехман Бабаев и 33-летний Бахруз Ализаде. По дороге в больницу Я.Рагимов скончался.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД АР сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.