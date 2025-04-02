Британия ввела санкции против молдавского депутата и грузинских судей

Великобритания ввела рестрикции в отношении оппозиционного депутата парламента Молдовы Марины Таубер и председателя Тбилисского апелляционного суда Михаила Чинчаладзе.

Об этом свидетельствует обновленный санкционный список на сайте британского правительства.

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения, также были распространены на судью Тбилисского апелляционного суда Левана Мурусидзе. Все они были внесены в «глобальный антикоррупционный режим» санкций.

Источник: ТАСС