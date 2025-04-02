Ле Пен заявила о готовности обратиться в ЕСПЧ

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая приговорена во Франции к лишению свободы и лишена возможности выдвигать кандидатуру на следующих президентских выборах, намерена обратиться в связи с вынесенным решением в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционный совет Франции.

«Я обращусь в Европейский суд по правам человека и Конституционный совет Франции. Я воспользуюсь всеми возможными средствами правовой защиты. Я не отступлю», - заявила политик в интервью газете Le Parisien.

Источник: ТАСС