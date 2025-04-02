Гагаузия не заинтересована в выходе из состава Молдовы

Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заверил, что автономия не заинтересована в выходе из состава Молдовы, опровергнув обсуждаемые в прессе возможные последствия конфликта между Кишиневом и Комратом.

«Мы любим и уважаем наших соседей молдаван, дружим с ними. Мы уважаем нашу Республику Молдова и хотим жить в этой стране», - сказал он в ходе брифинга, который транслирует телеканал GRT.

Константинов подтвердил актуальность итогов референдума 2014 года, на котором жители автономии высказались за возможность выхода из состава республики только в том случае, если молдаване решат отказаться от собственного государства и войти в состав Румынии. Он обратил внимание, что эти идеи и сегодня активно продвигаются местными политиками, а руководство страны предпочитает это не замечать.

Источник: ТАСС