Жители этого района Баку ежедневно рискуют жизнью на опасном участке железной дороги - ВИДЕО

Проживающие на улице Ислама Абышова в Наримановском районе Баку граждане ежедневно рискуют жизнью, переходя железнодорожные пути по дороге на работу или в школу. Отсутствие перехода вынуждает людей перебираться через рельсы в надежде, что они вовремя заметят поезд.

Как сообщает 1news.az, местные жители рассказывают, что страх стал частью их повседневной жизни. Многие из них уже не раз оказывались в опасной ситуации, едва успевая заметить приближающийся состав. Особое беспокойство эта проблема вызывает у родителей школьников, которым приходится отпускать детей, зная, что им предстоит пройти опасный участок железной дороги.

Отметим, что через этот участок проходят поезда, следующие по маршруту Баку – Сумгайыт.

Представители ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в интервью Xəzər Xəbər заявили, что вопрос будет изучен, и в ближайшее время будут приняты меры для обеспечения безопасности граждан.

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