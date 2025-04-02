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Представитель Путина собирается на переговоры в США

First News Media10:23 - Сегодня
Представитель Путина собирается на переговоры в США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может на этой неделе обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы двусторонних отношений.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Дмитриев, как ожидается, посетит Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться с высокопоставленным представителем Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами», - говорится в сообщении.

Дмитриев с 2022 года находится под персональными американскими санкциями. Телеканал отмечает, что «правительство США временно отменило санкции против Дмитриева, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу для въезда в США, сообщил один из источников».

CNN напоминает, что Дмитриев в феврале принял участие в переговорах российских и американских представителей в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта.

Сам Дмитриев не исключил, что поедет в Вашингтон. «Вероятно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что если улучшенные отношения - это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?» - написал он в запрещенной в России соцсети X.

Источник: «Интерфакс»

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