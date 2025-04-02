Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2886, ещё 4639 человек пострадали, 373 человека числятся пропавшими, сообщает китайское агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

«Сильное землетрясение в Мьянме унесло жизни 2886 человек, еще 4639 получили ранения, 373 человека числятся пропавшими», - говорится в сообщении агентства.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Источник: РИА Новости