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Маск прекратит работу на власти США после выполнения задач в DOGE

First News Media23:40 - 02 / 04 / 2025
Маск прекратит работу на власти США после выполнения задач в DOGE

Илон Маск прекратит работу на власти США после того, как выполнит свои задачи в качестве куратора ведомства по повышению эффективности правительства страны (DOGE).

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она прокомментировала в соцсети X публикацию газеты Politico. Как в ней утверждается, американский президент Дональд Трамп заявил своим приближенным, что политическая роль, которую играет Маск, в ближайшие недели уменьшится. По словам источников издания, Маск будет в основном заниматься бизнесом "и играть вспомогательную роль" с точки зрения политики, вероятно, "сохранив за собой роль неофициального советника" Трампа.

"Эта сенсация - мусор", - подчеркнула Ливитт. "Илон Маск и президент Трамп публично говорили, что Илон прекратит работу на правительство в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет выполнена", - добавила она.

Трамп 31 марта, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, допустил, что Маск в какой-то момент вернется к своему бизнесу. Вместе с тем американский лидер заверил, что намерен держать Маска во власти столько, сколько возможно.

Источник: ТАСС

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