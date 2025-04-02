Речь против Трампа стала самой длинной в истории Сената США

Американский демократ Кори Букер провел историческую акцию протеста в Сенате, выступив с рекордной по длительности речью, в которой он предупреждал об угрозах в результате политики президента США Дональда Трампа.

Сенатор из Нью-Джерси выступал в течение 25 часов 5 минут, что стало рекордом в современной истории верхней палаты Конгресса США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офис Букера.

Тем самым 55-летний политик превзошел достижение, установленное в 1957 году сенатором Стромом Термондом, который выступал 24 часа 18 минут с речью против Закона о гражданских правах.

Букер начал свою речь вечером 31 марта и закончил ее вечером 1 апреля. Он поклялся продолжать протест, пока будет «физически способен» это делать. При себе у него не было ничего, кроме строфы из Библии в кармане, указывает CNN.

«Всего за 71 день президент Соединенных Штатов нанес так много вреда безопасности американцев, финансовой стабильности, основным основам нашей демократии. - сказал Букер. - Это ненормальные времена для Америки. И они не должны рассматриваться как таковые в Сенате Соединенных Штатов».

Телеканал также отмечает, что марафонская речь Букера состоялась на фоне растущего давления на демократов со стороны избирателей, требующих занять более жесткую позицию в отношении Трампа. Выступление сенатора стало одним из самых громких протестов законодателя-демократа с начала второго срока действующего главы Белого дома, считает CNN. Эта речь фактически задержала законодательную работу Сената 1 апреля, поскольку продлилась до самого вечера.

Букер не сделал ни одного перерыва, поскольку это позволило бы председателю палаты продолжить работу Сената. Исключением стала лишь короткая молитва и ответы на вопросы от демократов. Вместе с тем, на повестке дня Сената в этот день не было голосований по законодательным инициативам. Букер выступал против политики Трампа, а также намеревался «встряхнуть свою партию», отмечает AFP.

Кори Букер является сенатором с 2013 года. Он - первый чернокожий американец, представляющий Нью-Джерси в Сенате и один из пяти афроамериканцев среди 100 сенаторов в нынешнем составе верхней палаты Конгресса США.

Источник: DW