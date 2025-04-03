Иран призывает к мирному договору между Арменией и Азербайджаном через формат «3+3»

Региональный формат «3+3» можно использовать для достижения мира между Арменией и Азербайджаном, сказал посол Ирана в Армении Мехди Собхани, отвечая на вопрос Sputnik Армения.

«Иран на связи, как с Арменией, так и Азербайджаном и выступает за стабильность и мир на границе. Во время этих обсуждений призываем стороны двигаться в сторону подписания мирного договора… Иран считает, что нужно избегать любого шага, который приведет к напряженности», - сказал Собхани.

По словам посла, регион не выдержит новой напряженности или войны.

В Тегеране надеются, что все стороны будут соблюдать принципы, направленные на обеспечение мира и спокойствия. Собхани отметил, что иранские власти готовы поддержать любой формат, предложенный сторонами для достижения мира.

«И думаю, что в этом плане «3+3» — хороший региональный формат и с его использованием можно двигаться к мирному соглашению», - сказал посол.

Напомним, что запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган. Уже состоялось три встречи, в них не участвовала Грузия.