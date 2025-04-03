Пашинян признался в нарушении закона

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что получил водительские права без сдачи экзаменов.

Об этом он рассказал на заседании правительства, пишут армянские СМИ.

В своем выступлении премьер обратил внимание на кадровый дефицит и отметил, что многие водители получили права ненадлежащим образом. Примечательно, что Пашинян сам обзавелся удостоверением без сдачи экзаменов.

«Когда получал водительское удостоверение, я был известным журналистом. Даже если бы я просил коленопреклоненно, мне бы не дали сдать экзамен. Еще не дойдя до этой территории (экзаменационного подразделения), за 300 метров мне принесли, дали и сказали: «Уходи отсюда как можно скорее», — рассказал он.