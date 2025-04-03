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Нетаньяху поблагодарил Орбана за решение о выходе Венгрии из МУС

First News Media16:41 - Сегодня
Нетаньяху поблагодарил Орбана за решение о выходе Венгрии из МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху благодарен венгерскому коллеге Виктору Орбану за решение прекратить сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС).

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с Орбаном в Будапеште, израильский премьер выразил мнение, что суд в Гааге - это «коррумпированная организация», которая предвзято относится к еврейскому государству.

«Вы только что заняли смелую и принципиальную позицию по МУС, и я благодарен вам, Виктор, это важно не только для нас, но и для всех демократий. Важно противостоять этой коррумпированной организации, которая приравняла демократию, которая борется за само свое существование из-за угрозы со стороны самых ужасающих террористических сил на Земле, [к террористам]. Но МУС направляет свои действия против нас, ведущих справедливую войну справедливыми средствами, а, конечно, не против наших мучителей», - сказал Нетаньяху.

По его мнению, решение Будапешта о прекращении сотрудничества с МУС «важно для всей цивилизации», в то время как Израиль «ведет борьбу с варварством». «И вы первое, осмелюсь сказать, думаю, что не последнее, государство, которое разрывает с этой коррупцией и разложением. И думаю, это высоко оценят не только в Израиле, но и во множестве других стран мира», - добавил Нетаньяху.

3 апреля глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш сообщил, что правительство Венгрии решило прекратить сотрудничество с МУС. Он пояснил, что, по мнению Будапешта, это решение принято по причине сильной политизированности суда в Гааге. По словам Гуйяша, МУС превратился из судебного в политический орган, его деятельность «отклонилась от первоначальной цели», в работе этого международного института «политика подменила собой судопроизводство».

Объявление о выходе из МУС было приурочено к визиту в Будапешт Нетаньяху, который пользуется поддержкой Венгрии в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС. В ноябре прошлого года МУС выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности на территории Палестины. Орбан назвал это решение «абсурдным и позорным». Он заверил израильского коллегу, что Венгрия не будет выполнять постановление МУС.

Источник: ТАСС

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