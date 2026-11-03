В Азербайджане сегодня будет избран новый омбудсмен

Сегодня в Азербайджане будет избран новый Уполномоченный по правам человека (омбудсмен).

Как сообщает Trend, соответствующий вопрос включен в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса.

В рамках заседания парламентарии рассмотрят вопрос об избрании Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики.

Отметим, что на эту должность выдвинуты три кандидатуры: Сабина Алиева, Эльшана Велиева и Джейхун Гараджаев.